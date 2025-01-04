Премьер Гренландии заявил о желании независимости от Дании

Премьер Гренландии Эгеде заявил о желании добиться независимости от Дании

Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил о желании добиться для острова независимости от Дании. Об этом сообщает Politico.

Эгеде отметил, что настало время сделать следующий шаг. Издание считает, что так политик намекнул на возможность проведения референдума о независимости в текущем году.

В своей поздравительной новогодней речи Эгеде призвал к независимости от Дании и снятии «оков колониализма». «Как и другие страны мира, мы должны работать над устранением препятствий на пути сотрудничества, которые мы можем назвать оковами колониальной эпохи, и двигаться дальше», — сказал он.

Политик отметил, отношения Дании с Гренландией не привели к «полному равенству». Он добавил, что остров должен сам представлять себя на мировой арене.

Ранее король Дании Фредерик X поручил убрать три короны с герба страны, а также отдельно выделить обозначения регионов. В частности, гербы Гренландии и Фарерских островов увеличили, а также поместили на второе и третье поля соответственно. В свою очередь символы Дании и Южной Ютландии расположили на первом и четвертом полях.