Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:04, 4 января 2025Мир

Король Дании распорядился изменить герб страны

News Oresund: король Дании Фредерик X поручил убрать три короны с герба страны
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Король Дании Фредерик X поручил убрать три короны с герба страны, а также отдельно выделить обозначения регионов. Об изменении герба сообщило издание News Oresund.

В частности, гербы Гренландии и Фарерских островов увеличили, а также поместили на второе и третье поля соответственно. В свою очередь символы Дании и Южной Ютландии расположили на первом и четвертом полях.

Отмечается, что в старой версии изображение третьего поля объединяло три короны с гербами Фарер и Гренландии. Этот элемент долгое время был предметом споров со Швецией. В Стокгольме считали, что таким образом Дания претендует на шведский престол.

Ранее сообщалось, что в столичном районе Кузьминки планируют изменить цвета герба и флага, на котором на синем фоне изображены два желтых лебедя.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Глава МИД Германии призвала убрать военные базы России из Сирии. Как Москва отреагировала на заявление Бербок?

      На Западе рассказали о самом крупном для ВСУ сражении в 2025 году

      Зеленского заподозрили в подготовке украинцев к снижению призывного возраста

      Беспилотник сбили в Ленинградской области

      Украина занялась разработкой ракеты для ударов по территории России

      В Ирландии раскритиковали заявление Зеленского о бойце ВСУ

      Хабек пожаловался на отсутствие роста экономики Германии

      В Польше начали расследовать дело об измене в отношении экс-министра обороны

      Система ПВО сработала в российском регионе

      Патриарх Кирилл предложил установить новый праздник в Москве

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше