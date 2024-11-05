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17:53, 5 ноября 2024Экономика

В московском районе решили сменить сине-желтый герб

В московском районе Кузьминки решили сменить сине-желтый герб с лебедями
Мария Черкасова
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В столичном районе Кузьминки планируют изменить цвета герба и флага, на котором на синем фоне изображены два желтых лебедя. Об этом говорится на сайте муниципального округа.

«В центре желтого полотнища помещено изображение голубого рушника (полотенца), с зубчатыми верхним и нижним краями, с нанесенным на него изображением желтых лебедей, выплывающих навстречу друг другу. Шеи лебедей образуют контур сердца», — описывается действующий герб района на сайте. Новый герб отличается изображением красного полотенца, а также тем, что лебеди на нем прорисованы более детально.

Помощник главы муниципального округа Алана Калабекова заявил, что смена герба и флага вызвана их несоответствием нормам: «Геральдический совет предоставил нам информацию о целом списке несоответствий. Лебеди неправильно прорисованы были, их поменяли». На вопрос, связано ли изменение цветов с СВО, помощник главы ответил: «Комментариев нет», — передает его слова Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Ранее Центробанк (ЦБ) выпустил новые золотые монеты номиналом в 100 рублей с изображением Георгия Победоносца. Диаметр монеты составляет 30 миллиметров, а масса содержащегося в ней чистого золота 999 пробы оценивается в 15,55 грамма. Ее выпустили тиражом до 100 тысяч экземпляров.

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