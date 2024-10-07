Центробанк выпустил золотые монеты с изображением Георгия Победоносца

Центробанк (ЦБ) выпустил новые золотые монеты номиналом в 100 рублей с изображением Георгия Победоносца. Об этом сообщается в пресс-релизе российского регулятора.

Отмечается, что диаметр монеты составляет 30 миллиметров, а масса содержащегося в ней чистого золота 999 пробы оценивается в 15,55 грамма. Ее выпустили тиражом до 100 тысяч экземпляров.

В ЦБ добавили, что выпущенная монета обязательна к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений. Она является «законным средством наличного платежа» на всей территории России. На ее лицевой стороне изображен государственный герб России в виде двуглавого орла, данные о номинале, годе выпуска, а также обозначение металла по периодической таблице Менделеева, проба золота, товарный знак и масса содержащегося в монете драгметалла. На оборотной стороне представлен Георгий Победоносец, который, сидя на коне, поражает копьем змея.