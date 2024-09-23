В России выпустили монеты с изображением героя лучшего мультфильма в истории мира

Банк России выпустил памятные монеты «Ежик в тумане»

Банк России выпускает в обращение памятные монеты «Ежик в тумане», изготовленные из серебра и недрагоценных металлов. Как уточнил регулятор, в тираж входят монеты из серебра номиналом три рубля, из стали с никелевым покрытием и из медно-никелевого сплава с цветным покрытием номиналом 25 рублей.

Одноименный мультфильм был снят режиссером Юрием Норштейном в 1975 году на студии «Союзмультфильм», а в 2003-м произведение было признано лучшим мультфильмом всех времен и народов на международном мультипликационном фестивале в Токио, напоминает ЦБ.

Тираж серебряной монеты составит семь тысяч штук, монеты из недрагоценных металлов выпускаются в суммарном количестве один миллион единиц. На оборотной стороне платежного средства из драгметалла размещено выполненное в рельефе цветное изображение героя мультфильма, стоящего на холме на фоне пейзажа, окутанного туманом. На монетах из стали и медно-никелевого сплава изображение повторяется. При этом в первом случае оно представлено без цветового покрытия, а во втором в цвете выполнен только ежик.

Центробанк регулярно выпускает памятные монеты, посвященные различным событиям, городам, профессиям, людям, артефактам и явлениям науки и культуры. Так, в июле прошлого года была представлена серебряная монета номиналом три рубля под названием «Творчество Виктора Цоя», а в декабре — посвященная 100-летию со дня рождения кинорежиссера Леонида Гайдая.