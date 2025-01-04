Приднестровье отказалось от уличного освещения ночью для экономии электроэнергии

Оболоник: Приднестровье отказалось от уличного освещения ночью в целях экономии

Власти Приднестровья отказались от уличного освещения ночью в целях экономии электроэнергии. Об этом заявил министр экономического развития непризнанной республики Сергей Оболоник, сообщает ТАСС.

Оболоник уточнил, что уличное освещение будет работать с 16:30 и до 20:00 по местному времени. «Это позволит значительно сэкономить, тем самым либо снизить количество веерных отключений, либо уменьшить их длительность», — сказал он.

По словам министра, на аварийных перекрестках и важных магистралях освещение будет осуществляться в обычном режиме.

Уточняется, что поставки газа в Молдавию прекратились в январе после отказа правительства республики урегулировать проблему задолженности за потребленное топливо. Российская сторона оценивает долг республики в 709 миллионов долларов.

Ранее глава Приднестровья Вадим Красносельский заявил, что порядка 1,5 тысячи домов в республике остались без горячей воды и отопления. Он отметил, что это произошла после того, как прервались поставки газа из России.