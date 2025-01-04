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09:45, 4 января 2025Россия

Аэропорт Пулково закрыли во второй раз за сутки

В петербургском аэропорту Пулково второй раз остановили прием и отправку рейсов
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Петербургский аэропорт Пулково во второй раз с начала субботы, 4 января, остановил прием и отправку рейсов. Ограничения действуют с 07:45 по московскому времени, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

Причины закрытия воздушной гавани не названы. Однако до этого СМИ сообщали о введении аналогичных ограничений в период с 23:43 пятницы, 3 января, по 00:48 субботы, а позднее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал о сбитом в районе Лужской губы Финского залива беспилотнике.

Глава региона уточнил, что в результате инцидента пострадавших и разрушений нет. Информацию о сбитом над Ленинградской областью дроне подтвердили в Минобороны. Утром военное ведомство отчиталось об уничтожении 16 дронов над территорией Россией.

Вечером в среду, 1 января, ограничения на прием и посадку самолетов вводили в аэропортах Калуги, Пензы, Саранска и Саратова.

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