Аэропорт Пулково закрыли во второй раз за сутки

В петербургском аэропорту Пулково второй раз остановили прием и отправку рейсов

Петербургский аэропорт Пулково во второй раз с начала субботы, 4 января, остановил прием и отправку рейсов. Ограничения действуют с 07:45 по московскому времени, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

Причины закрытия воздушной гавани не названы. Однако до этого СМИ сообщали о введении аналогичных ограничений в период с 23:43 пятницы, 3 января, по 00:48 субботы, а позднее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал о сбитом в районе Лужской губы Финского залива беспилотнике.

Глава региона уточнил, что в результате инцидента пострадавших и разрушений нет. Информацию о сбитом над Ленинградской областью дроне подтвердили в Минобороны. Утром военное ведомство отчиталось об уничтожении 16 дронов над территорией Россией.

Вечером в среду, 1 января, ограничения на прием и посадку самолетов вводили в аэропортах Калуги, Пензы, Саранска и Саратова.