Раскрыта личность предполагаемого нового командира ЧВК «Вагнер»

Экс-командир 5-го ШО с позывным Салем может стать новым главой ЧВК «Вагнер»

Бывший командит 5-го штурмового отряда (ШО) с позывным Салем может стать новым главой ЧВК «Вагнер». Личность предполагаемого следующего руководителя частного военного формирования раскрыла в Telegram-канале российский журналист Анастасия Кашеварова.

«Пока непонятно, кто будет командиром бригады, называется бывший командир 5 ШО Салем», — написала журналист.

Осведомленный источник NEWS.ru подтвердил информацию о скором назначении Салема главой ЧВК, заявив, что «это уже точно». «С большой вероятностью Лотоса ждет снятие с руководства», — добавил собеседник издания.

По данным СМИ, имя Салема — Дмитрий Подольский. В 2024 году его назначили советником по безопасности президента Центральноафриканской республики Фостен-Арканж Туадера. В прошлом он служил в ВС РФ, по некоторым данным, был награжден званием Героя России, пятью орденами Мужества и двумя медалями «За отвагу».

Ранее стало известно, что командир Антон Елизаров с позывным Лотос, возглавлявший ЧВК «Вагнер», был снят со своего поста перед Новым годом. По словам Кашеваровой, одной из причин стало отношение к нему других командиров, которые тут же покинули формирование, не желая работать под его руководством.