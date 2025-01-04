Раскрыто состояние раненных в ДНР российских журналистов

Состояние раненных на трассе в ДНР журналистов РИА Новости удовлетворительное

Журналисты РИА Новости, пострадавшие при ударе украинского FPV-дрона по гражданской машине на трассе Донецк-Горловка, находятся в удовлетворительном состоянии, сообщает агентство.

Корреспондент Максим Романенко получил контузию и ссадины на лице, в машине также был журналист Михаил Кевхиев. Состояние обоих российских журналистов опасений не вызывает, раскрыло агентство.

Ранее внештатный корреспондент газеты «Известия» Александр Мартемьянов погиб при ударе дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) по машине на трассе Донецк-Горловка. Источник сообщил, что украинские войска намеренно атаковали гражданский автомобиль, который находился далеко от линии боевого соприкосновения