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20:43, 4 января 2025Россия

Ребенок погиб после атаки дрона ВСУ на автомобиль в Запорожье

Ребенок погиб в результате атаки дрона ВСУ на автомобиль в Запорожье
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В результате атаки дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) на гражданский автомобиль на трассе Васильевского муниципального округа Запорожской области погиб ребенок. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

По его словам, в машине во время удара находилась семья — родители и ребенок. Мужчина и женщина получила ранение, а их 10-летний сын скончался в машине скорой помощи.

Губернатор добавил, что родным окажут всю необходимую помощь.

Ранее, в декабре, Балицкий сообщил, что ВСУ попытались атаковать два города в Запорожской области. Российские силы сбили все ракеты. По предварительным данным, Украина нанесла удар дальнобойными ракетами Storm Shadow. Осколки одного из снарядов упали в акваторию Азовского моря около Бердянска, остальные — западнее Токмака.

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