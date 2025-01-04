Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с вызовом в коллегию присяжных

Юрист Хаминский предупредил о мошенничестве с вызовом в коллегию присяжных

Мошенники используют новую схему, в которой фигурирует фальшивое приглашение для якобы участия в коллегии присяжных. Об этом рассказал руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области, юрист Александр Хаминский в беседе с РИА Новости.

По словам специалиста, хакеры пишут гражданам через электронную почту или мессенджеры, присылая активные ссылки. При переходе через них злоумышленники получают доступ к паролям от различных приложений, включая банковские.

Хаминский подчеркнул, что пользователям могут приходить сообщения о том, что гражданин выбран для участия в коллегии присяжных заседателей. При этом, уточняется, за неявку грозят административной и уголовной ответственностью.

Руководитель центра правопорядка посоветовал россиянам не вступать в диалог с хакерами, а после — перезвонить в госорган по телефону, который указан на официальном сайте.

Ранее в полиции рассказали, что одна из самых крупных сумм, переведенных мошенникам в 2024 году, составила порядка 180 миллионов рублей. Как уточнили в ведомстве, статистика по суммам ущерба для каждого потерпевшего не предусмотрена, что осложняет обозначение самой большой суммы.