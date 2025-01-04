Россиянам назвали запрещенные отметки во внутреннем паспорте

Юрист Антонов: в паспорте РФ запрещены штампы о пересечении границы

Во внутреннем паспорте гражданина России запрещено добавление штампов о пересечении границы. Об этом сообщил юрист Алексей Антонов в беседе с агентством «Прайм».

Юрист напомнил, что без загранпаспорта можно ездить в Абхазию, Армению, Беларусь, Казахстан, Киргизию и Южную Осетию. Если во внутреннем паспорте появился штамп о пересечении границы, то его нужно срочно заменить, подчеркнул Антонов.

Эксперт назвал и другие отметки, которых не должно быть во внутреннем паспорте. В частности, речь идет о фотографиях детей и поддельных штампах. Антонов напомнил, что наличие не предусмотренных законом сведений делает документ недействительным.

Ранее блогер и дизайнер Артемий Лебедев рассказал, что его паспорт признали недействительным. Это произошло из-за того, что отметки о наличии заграничных паспортов были поставлены на последнюю страницу документа, где прописаны правила его использования.