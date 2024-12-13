Артемий Лебедев рассказал о проблемах с российским паспортом

Блогер Лебедев заявил, что его паспорт признали недействительным

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев рассказал, что его паспорт признали недействительным. О проблемах с документом он вспомнил в выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте».

Лебедев вспомнил, что его не пустили в здание Смольного института в Санкт-Петербурге, потому что на входе обнаружили проблемы с паспортом. Стоящие на входе полицейские заявили, что документ блогера недействителен.

Дизайнер объяснил, что в период, когда он много путешествовал, получил по три загранпаспорта в год, и получал соответствующие отметки в паспорт гражданина России. Когда место для отметок закончилось, уточнил Лебедев, их начали ставить на последнюю страницу паспорта, где прописаны правила его использования. Он уточнил, что этого делать нельзя.

«У нас паспорт — такой довольно *** [дурацкий] документ, который никогда вообще не был продуман с точки зрения алгоритмов и использования. Там *** пустых страниц, на которых ничего нельзя ставить. Неизвестно, *** [зачем] они нужны. А если штамп в паспорте ставится куда-то там, то считается, что твой паспорт с этого момента недействителен», — порассуждал Лебедев.

Блогер посоветовал россиянам не портить свой паспорт и внимательнее следит за отметками в нем.

Ранее Лебедев рассказал, как принял полицейских за телефонных мошенников. Он признался, что несколько раз сбросил вызовы от правоохранителей и заблокировал их в мессенджере.