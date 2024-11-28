Артемий Лебедев принял полицейских за телефонных мошенников

Блогер Лебедев заявил, что принял сотрудника полиции за телефонного мошенника

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев рассказал, как принял сотрудников полиции за телефонных мошенников. Подробностями он поделился в выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте».

Блогер рассказал, что однажды ему позвонил человек, который представился сотрудником полиции. Лебедев решил не продолжать разговор и повесил трубку. «Потому что я не разговариваю с телефонными мошенниками. Потому что государственные всякие люди не звонят по телефону», — объяснил дизайнер.

После этого ему позвонили еще раз с другого номера. Когда Лебедев взял трубку, то услышал тот же голос и снова сбросил вызов, при этом заблокировав оба номера. Позднее неизвестный написал ему в WhatsApp с просьбой выйти на связь. Лебедев в ответ на это добавил собеседника в черный список в мессенджере.

«Через пару дней меня в городе находит уважаемый человек, подходит, показывает мне удостоверение серьезное и говорит: "Что же вы от нас убегаете и не хотите с нами разговаривать?"», — вспомнил Лебедев.

Дизайнер добавил, что звонок от настоящих сотрудников полиции и других ведомств крайне сложно отличить от звонка мошенника. По его мнению, полиции следует дополнительно сообщать гражданину о звонке, например, через портал «Госуслуги».

Ранее Лебедев дал совет по защите от мошенников. Он заявил, что во время телефонного разговора с неизвестными нельзя соглашаться ни на какие предложения.