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07:52, 4 января 2025Россия

Россиянам рассказали об обязательных отметках в паспорте

Эксперт Антонов: в паспорте должен стоять штамп о регистрации и воинском учете
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

В российском паспорте в обязательном порядке должны присутствовать отметки о месте жительства и воинской обязанности. Все прочие ставятся по желанию, сообщил агентству «Прайм» старший преподаватель кафедры конституционного права СПбГУ Алексей Антонов.

Эксперт пояснил, что для идентификации гражданина служат фотография, а также данные, содержащие фамилию, имя и отчество, пол, дату, место рождения. В паспорт запрещается вносить в сведения, отметки и записи, не предусмотренные настоящим документом, напомнил Антонов.

Так, вносить отметки могут только уполномоченные госорганы или учреждения. По словам эксперта, обязательны отметки о регистрации в постоянном месте жительства при его наличии и о воинской обязанности. Остальные же штампы — о браке, детях ставят по желанию

Ранее главное управление по вопросам миграции МВД также рассказало, что при выдаче или замене паспорта гражданина России в перечень обязательных отметок входят регистрация по месту жительства или снятие с учета, а также сведения о воинской обязанности.

Помимо этого, могут отметить ранее выданные паспорта, а также выданные действительные основные документы, удостоверяющие личность россиянина за пределами страны. К необязательным отметкам относятся: группа крови и идентификационный номер налогоплательщика.

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