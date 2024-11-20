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06:58, 20 ноября 2024Россия

Россиянам перечислили обязательные отметки в паспорте

МВД: в паспорте россиянина должны быть две обязательные отметки
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

При выдаче или замене паспорта гражданина России в перечень обязательных отметок входят регистрация по месту жительства или снятие с учета, а также сведения о воинской обязанности. Об этом сообщает главное управление по вопросам миграции МВД в своем Telegram-канале.

Отмечается, что, по желанию гражданина, в документы могут внести сведения о браке и детях, которые не достигли 14 лет. Также могут отметить ранее выданные паспорта, а также выданные действительные основные документы, удостоверяющие личность россиянина за пределами страны.

К необязательным отметкам относятся: группа крови и идентификационный номер налогоплательщика.

Ранее сообщалось, что правительство отказалось поддержать законопроект, согласно которому предлагалось разрешить получать гражданство тем, кто ранее от него отказался и постоянно не проживает на территории России.

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