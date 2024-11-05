Правительство отказалось поддержать проект об упрощении получения гражданства в России

Правительство не поддержало проект об упрощении получения гражданства в России

Правительство России отказалось поддержать законопроект, согласно которому предлагалось разрешить получать гражданство тем, кто ранее от него отказался и постоянно не проживает на территории России. Об этом со ссылкой на отзыв пишет РИА Новости.

Проект закона предлагал дать возможность отказавшимся от гражданства право подать заявление на его получение без учета тех требований, которые прописаны в федеральном законе «О гражданстве Российской Федерации».

«В пояснительной записке к законопроекту отсутствуют убедительные обоснования льготных условий приобретения российского гражданства лицами, которые по своему решению прервали связь с Российской Федерацией и не проживают на ее территории, а также не приводится оценка социально-экономических и иных последствий принятия федерального закона», — говорится в отзыве.

Там добавили, что проект не учитывает такой конституционный признак гражданства, как связь лица, ходатайствующего о приеме в российское гражданство с государством.

Парламентарии предложили упростить процедуру получения гражданства бывшими россиянами 30 августа. Авторы инициативы предложили разрешить отказавшимся от российского паспорта подавать заявление на возвращение гражданства в любые заграничные учреждения. Согласно действующим нормам, иностранные граждане, до этого обладавшие российским гражданством, могут подать заявление на его получение только в России. Помимо этого, они обязаны постоянно проживать на ее территории в течение пяти лет с момента принятия решения о выдаче вида на жительство и до дня подачи документов о приеме в гражданство.