Российские средства ПВО сбили за сутки 8 ракет ATACMS и 72 дрона ВСУ

За минувшие сутки средства противовоздушной обороны (ПВО) России сбили восемь оперативно-тактических ракет ATACMS Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

В ведомстве также уточнили, что помимо американских оперативно-тактических ракет также были уничтожены 72 беспилотника ВСУ.

Всего с начала специальной военной операции российские военные ликвидировали почти 40 тысяч БПЛА, около 30 тысяч единиц специальной военной автомобильной техники, свыше 20 тысяч орудий полевой артиллерии и минометов, а еще 651 самолет, 590 зенитных ракетных комплексов и 283 вертолета.

Ранее американские чиновники раскрыли количество оставшихся у Украины ракет ATACMS. По их данным, у ВСУ есть только около 50 из 500 переданных ранее США дальнобойных ракет ATACMS. Уточняется, что у Киева на исходе не только ракеты, но и время, поскольку избранный президент США Дональд Трамп уже публично назвал допуск ракет США большой дальности на территорию России «большой ошибкой», писала газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников.