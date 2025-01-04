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12:05, 4 января 2025Россия

Российский боец рассказал о подрыве ВСУ домов перед отходом из Новооленовки

Рядовой Курлынов: ВСУ подорвали дома перед отходом из Новооленовки
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перед отходом из населенного пункта Новооленовка в ДНР уничтожили всю инфраструктуру и взорвали жилые дома. Об этом рассказал заместитель командира взвода, военнослужащий группировки «Центр» рядовой Антон Курлынов, сообщает ТАСС.

«Местные рассказали, что уходя, ВСУ просто взрывали дома, взрывали подвалы (...) Просто разрушали всю инфраструктуру. В стрелковый бой силы ВСУ очень редко вступают, они стараются избегать его», — сказал он.

По его словам, российские военные брали населенный пункт в штатном режиме и действовали слаженно. Он уточнил, что солдаты РФ выставили мины, на которых была подорвана бронированная техника противника — два БМП, Hummer, СБА и два «Варта».

Ранее Минобороны России опубликовало кадры с российским флагом в Новооленовке в ДНР. На кадрах заметно, как двое военнослужащих Вооруженных сил РФ держат российский флаг на фоне полуразрушенных зданий населенного пункта.

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