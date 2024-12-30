Минобороны России опубликовало кадры взятия Новооленовки в ДНР

Минобороны РФ опубликовало кадры с российским флагом в Новооленовке в ДНР

Министерство обороны РФ опубликовало кадры с водружением российского флага в населенном пункте Новооленовка в Донецкой народной республике (ДНР). Подтверждающее взятие села под контроль видео публикует РИА Новости.

На кадрах заметно, как двое военнослужащих Вооруженных сил РФ держат российский флаг на фоне полуразрушенных зданий Новооленовки.

Ранее в сводке Минобороны России сообщалось об освобождении населенного пункта Новооленовка к югу от Покровска. Наступательные действия на данном направлении развивали подразделения группировки «Центр».

При этом накануне было также освобождено село Новотроицкое в ДНР. Его заняли в ходе наступления группировки войск «Днепр».