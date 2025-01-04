Российский губернатор пожаловался на интерес со стороны СБУ

Губернатор Самарской области Федорищев рассказал, что попал в поле зрения СБУ

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал, что попал в поле зрения Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом глава региона рассказал на своем канале в Telegram.

«Получил информацию о том, что СБУ предъявило подозрение в мой адрес, якобы о финансировании террористической деятельности оккупационной армии РФ», — написал он, указав, что украинские правоохранители обвиняют его в передаче российским военным «средств РЭБ, провизии, бронежилетов, ударных дронов и транспорта».

«Не понимаю только одного. Почему только подозрение?! Приезжал и продолжу это делать», — подчеркнул Федорищев.

Ранее в Самарской области увеличили единоразовую выплату за заключение контракта с Минобороны и отправку на специальную военную операцию (СВО) на Украине до 3,6 миллиона рублей.