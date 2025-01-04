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14:39, 4 января 2025Россия

Российский медиаменеджер пожаловался на наркоманов в подъезде своего дома в Москве

Российский медиаменеджер пожаловался на наркоманов в подъезде дома в Москве
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Фото: Dmitry Chasovitin / Globallookpress.com

Фото: Dmitry Chasovitin / Globallookpress.com

Руководитель объединенной редакции РБК Петр Канаев в своем Telegram-канале пожаловался на наркоманов в подъезде своего дома в Москве.

По его словам, они ведут себя неадекватно уже далеко не впервые. На этот раз ночью в подъезде стоял жуткий рев, кто-то долбил в стены. Автор поста предположил, что «продавцы раскладывают закладки по углам и ящикам, наркоманы тут же разворачивают готовые наборы и колятся».

«Орали два наркомана, остекленевшие и невменяемые. Одного удалось выставить из подъезда, он грозил залить перцем. Второй побежал наверх. В руке у него было что-то такое, на вид, как заточенный штырь. Наверное, повезло, что он убежал. На лестнице остались шприцы и обгоревшая фольга», — пожаловался Канаев.

Полиция, добавил он, приехала быстро, но не застала наркоманов. При этом стражи правопорядка отругали мужчину за то, что тот вышел в собственный подъезд.

Медиаменеджер пожаловался, что этот случай — далеко не первый, когда в его подъезде обустраиваются наркоманы и портят жизнь жильцам.

«А меня отругали за то, что я вышел в свой подъезд. В этот раз никто больше не вышел. Тогда что делать, если не выходить? Хрустеть шприцами на лестнице?» — задался вопросом Канаев.

В заключение он заявил, что это явление «много хуже ковида», а также призвал «выдавливать эту дрянь».

Ранее сообщалось, как агрессивный сталкер-наркоман пригрозил расправой жительнице Алтая за отказ от общения. Пострадавшая девушка Лика познакомилась с уроженцем города Кемерово Мехди в магазине, где работала продавщицей.

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