Сталкер-наркоман пригрозил расправой девушке за отказ от общения

Сталкер пригрозил закопать на кладбище жительницу Алтая за отказ от общения

Агрессивный сталкер-наркоман пригрозил расправой жительнице Алтая за отказ от общения. В итоге он совершил на нее нападение. Об этом пишет РЕН ТВ.

Пострадавшая девушка Лика познакомилась с уроженцем города Кемерово Мехди в магазине, где работала продавщицей. Между ними возникло общение, которое мужчина принял за полноценные отношения. Он неоднократно повторял Лике, что хочет завести с ней семью, и пытался контролировать каждый ее шаг.

После того, как девушка приняла решение прекратить общение с поклонником, тот повел себя неадекватно — сначала преследовал ее, наведывался на работу и угрожал «закопать на кладбище», а 19 декабря совершил нападение. В один из визитов в магазин он попытался силой вытащить ее на улицу.

Пострадавшая призналась, что ее пугает неадекватное поведение мужчины. В том числе и потому, что он сам говорил ей, что ранее принимал наркотики. Девушке пришлось написать на сталкера заявление в полицию, однако суд лишь оштрафовал его на 500 рублей. Кроме того, мужчина провел сутки в КПЗ, после чего возобновил преследование.

После появления у Лики молодого человека Мехди начал угрожать им обоим. «Он до сих пор пытается связываться со мной. Говорит, что любит меня и хочет семью. У меня самой маленький ребенок», — рассказала она.

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