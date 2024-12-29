Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:50, 29 декабря 2024Силовые структуры

Сталкер-наркоман пригрозил расправой девушке за отказ от общения

Сталкер пригрозил закопать на кладбище жительницу Алтая за отказ от общения
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Агрессивный сталкер-наркоман пригрозил расправой жительнице Алтая за отказ от общения. В итоге он совершил на нее нападение. Об этом пишет РЕН ТВ.

Пострадавшая девушка Лика познакомилась с уроженцем города Кемерово Мехди в магазине, где работала продавщицей. Между ними возникло общение, которое мужчина принял за полноценные отношения. Он неоднократно повторял Лике, что хочет завести с ней семью, и пытался контролировать каждый ее шаг.

После того, как девушка приняла решение прекратить общение с поклонником, тот повел себя неадекватно — сначала преследовал ее, наведывался на работу и угрожал «закопать на кладбище», а 19 декабря совершил нападение. В один из визитов в магазин он попытался силой вытащить ее на улицу.

Материалы по теме:
«И не говорите мне, что она этого не заслужила» На что идут влюбленные, чтобы отомстить за измены
«И не говорите мне, что она этого не заслужила»На что идут влюбленные, чтобы отомстить за измены
16 ноября 2019
«Вчера мы вместе смотрели дом. Сегодня ты с любовницей!» Влюбленные идут на многое, чтобы вычислить изменщика. Удивляются даже сыщики
«Вчера мы вместе смотрели дом. Сегодня ты с любовницей!»Влюбленные идут на многое, чтобы вычислить изменщика. Удивляются даже сыщики
15 августа 2018

Пострадавшая призналась, что ее пугает неадекватное поведение мужчины. В том числе и потому, что он сам говорил ей, что ранее принимал наркотики. Девушке пришлось написать на сталкера заявление в полицию, однако суд лишь оштрафовал его на 500 рублей. Кроме того, мужчина провел сутки в КПЗ, после чего возобновил преследование.

После появления у Лики молодого человека Мехди начал угрожать им обоим. «Он до сих пор пытается связываться со мной. Говорит, что любит меня и хочет семью. У меня самой маленький ребенок», — рассказала она.

Ранее в Эхирит-Булагатском районе Приангарья была задержана женщина, сильно избившая десятимесячного внука. По информации следственных органов, женщина наносила младенцу удары палкой и кулаками из-за того, что тот досаждал ей плачем.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Получил повреждения извне». Алиев назвал предварительную версию крушения самолета под Актау. Что еще он сказал?

      Россиян предупредили о новой схеме мошенников с банковским вирусом

      В Южной Корее назвали предварительные версии крушения пассажирского самолета

      В Тбилиси начали задерживать участников акции протеста у здания парламента

      Раскрыты просьбы россиян к Деду Морозу

      Тарасова рассказала о своем новогоднем столе

      Четыре человека погибли при ДТП в российском городе

      Тела двух жертв авиакатастрофы под Актау доставили в Чечню для захоронения

      Премьер Грузии назвал связанную с Россией причину трудностей страны

      Заместителя главы белгородского Фонда ЖКХ задержали по подозрению во взяточничестве

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше