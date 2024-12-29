В Иркутской области задержали избившую десятимесячного внука женщину

В Иркутской области задержана избившая внука палкой и кулаками 40-летняя женщина

В Эхирит-Булагатском районе Приангарья задержана женщина, сильно избившая десятимесячного внука. Информация об этом опубликована в официальном Telegram-канале СУСК РФ по Иркутской области.

По информации следственных органов, женщина избивала младенца палкой и кулаками из-за того, что тот досаждал ей плачем. В результате ребенок был доставлен в больницу с многочисленными повреждениями, включая переломы. Следственный комитет России по Иркутской области возбудил в отношении 40-летней россиянки и 18-летней матери ребенка уголовное дело по статьям об истязании несовершеннолетнего и неисполнении родительских обязанностей.

Полиция уже задержала женщину, свою вину она признала. Отмечается также, что в семье воспитываются еще четверо несовершеннолетних детей. Сейчас их поместили в детское отделение местной больницы.

Ранее в Воронежской области россиянин предстанет перед судом за расправу над мужчиной в кафе. По данным следствия, 12 октября 2024 года двое мужчин поругались в кафе. Когда они вышли на улицу, обвиняемый сильно избил соперника.