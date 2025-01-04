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22:55, 4 января 2025Бывший СССР

Рукопашная схватка якутского военного и бойца ВСУ попала на видео

Видео рукопашной схватки якутского военного и бойца ВСУ с дрона попало в сеть
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Видео схватки на ножах между российским военнослужащим из Якутии и бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ) при зачистке населенного пункта Трудовое, снятое с дрона, опубликовал Telegram-канал «Осведомитель».

На кадрах видно, как российский солдат побеждает своего оппонента и между ними происходит короткий диалог. После этого Якутский военный уходит, а оставшийся один украинский военный взрывает гранату.

Ранее стало известно, что данная схватка произошла осенью прошлого года во время попытки ВСУ отбить Трудовое у штурмовиков 39-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток». Сначала между бойцами завязалась перестрелка, перешедшая в драку на ножах и камнях.

Солдат ВСУ, проигравший в схватке, попросил россиянина не добивать его и позволить уйти спокойно. Российский военный выполнил эту просьбу, после чего украинский боец поблагодарил его и назвал самым лучшим бойцом в мире.

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