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17:37, 4 января 2025Экономика

Швейцарский банк обвинили в сокрытии тесных связей с нацистами

WSJ: швейцарский банк Credit Suisse скрывал свои более тесные связи с нацистами
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Pierre Albouy / Reuters

Швейцарский банк Credit Suisse скрывал свои более тесные, чем было принято считать ранее, связи с нацистами. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на просмотренные документы из ранее закрытых архивов.

Как отмечает издание, банк не раскрывал часть информации о счетах нацистов и частично препятствовал проведению расследований. В 2021 году независимый омбудсмен Нил Барофски начал новое расследование о связях банка с нацистами, однако Credit Suisse отстранил его от расследования.

Позже Бафорски был восстановлен в должности и продолжил работу. В ходе расследования были впервые найдены документы «десятков физических и юридических лиц, связанных с нацистскими зверствами», в частности, предварительный поиск среди 99 известных нацистов и их партнеров дал 13 совпадений имен. В данный момент работа над делом продолжается.

«В ходе нового расследования, которое включало интервью с бывшими сотрудниками банка, работавшими над исследованием 1990-х годов, было обнаружено, что банк скрывал свою роль, не всегда делясь тем, что ему было известно», — говорится в публикации.

Ранее швейцарские банки назвали своими главными рисками международные санкции, введенные против других стран. В топе рисков банкиры, помимо прочего, находятся конфликт между Россией и Украиной, возможный долговой кризис в США, а также напряженность между Евросоюзом, РФ и Китаем.

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