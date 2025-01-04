Служивший в армии США русский рассказал о реакции американцев на начало СВО

Русский американец рассказал, что в армии США его обещали отправить на Украину

Служивший в армии США русскоязычный американец по имени Алексей заявил, что с началом российской специальной военной операции (СВО) инструкторы обещали отправить их на Украину. Об этом он рассказал в интервью «Газете.Ru».

«Ну все, театр войны, вы все туда пойдете!» Мы занимаемся, устали, а нам: «Вы слабые, вы все умрете!» — вспомнил Алексей слова сержантов.

При этом, по его словам, его начальство было обеспокоено его психологическим состоянием в связи с началом конфликта. «После начала СВО меня вызвали и спросили: "Как ты, нормально? Как себя ощущаешь?"» — поделился он.

Ранее отставной полковник армии США Дуглас Макгрегор говорил, что страны НАТО в случае отправки своего контингента на Украину не будут готовы к прямому военному столкновению с российской армией.