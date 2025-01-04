США захотели продать Израилю большую партию боеприпасов

Госдеп неофициально сообщил Конгрессу о продаже Израилю большой партии оружия

Американский Госдеп неофициально сообщил Конгрессу о возможной продаже Израилю большой партии оружия на 8 миллиардов долларов, включая боеприпасы для истребителей и вертолетов. Об этом написал портал Axios со ссылкой на источники.

«Продажа оружия, которая должна быть одобрена комитетами по иностранным делам палаты представителей и сената, включает ракеты класса "воздух-воздух" AIM-120C-8 AMRAAM для истребителей», — указывается в публикации. Также в пакет поставок войдут бомбы малого диаметра, комплекты JDAM..

В конце прошлого года газета The New York Times написала, что президент США Джо Байден поддерживал Израиль и Южную Корею, которые позднее показали себя как «недемократичные режимы». Также автор статьи указал, что поддержка Афганистана, Израиля, Южной Кореи и ОАЭ нанесла ущерб интересам Штатов.