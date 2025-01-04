Стали известны подробности нападения мужчины на беременную подругу в Москве

Прокуратура: мужчина ранил ножом беременную подругу в Москве и напал на силовика

Начало событий в новости В российском городе мужчина выстрелил в живот беременной подруге

В Москве мужчина ранил ножом беременную подругу, а затем пытался ее задушить, после чего напал на полицейского. Подробности нападения рассказали «Ленте.ру» в столичной прокуратуре.

По данным ведомства, днем 4 января в квартире жилого дома на улице Теплый Стан пьяный мужчина устроил ссору с беременной сожительницей. Он нанес ей колото-резаные ранения в ногу и стал душить, но тут прибыли полицейские. Мужчина напал на силовиков, один из них был вынужден применить табельное оружие, чтобы угомонить дебошира.

Мужчина с ранением госпитализирован. Также врачи оказывают медицинскую помощь его подруге — ее жизнь вне опасности.

Следователи возбудили уголовное дело по статьям о покушении на убийство беременной женщины и посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

В настоящее время на месте происшествия заместитель Черемушкинского межрайонного прокурора Максим Мартынов координирует работу правоохранительных органов.