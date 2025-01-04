В российском городе мужчина выстрелил в живот беременной подруге

В Москве 27-летний мужчина выстрелил в живот 20-летней беременной подруге, а затем совершил попытку суицида. Об этом сообщает Baza.
По данным издания, днем 4 января пара ссорилась в своей квартире на улице Теплый Стан. Во время конфликта мужчина схватился за оружие, ранив подругу, он решил свести счеты с жизнью.
Прибывшая скорая помощь госпитализировала обоих. По предварительным данным, ребенок не пострадал.
На месте происшествия работают следователи и полиция.
3 января сообщалось, что в Калининграде 17-летний подросток устроил стрельбу в кафе на улице Сержанта Колоскова. В результате он ранил сверстника в щеку.