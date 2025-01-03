Подросток из пневмата ранил сверстника в щеку в ходе ссоры

Mash: в Калининграде подросток устроил стрельбу в кафе и ранил сверстника в щеку

В Калининграде 17-летний подросток устроил стрельбу в кафе на улице Сержанта Колоскова. В результате он ранил сверстника в щеку, сообщает Telegram-канал Amber Mash.

Уточняется, что причиной инцидента стала ссора между молодыми людьми, в результате которой один из них достал пневматическое оружие. Работники заведения успели нажать тревожную кнопку и вызвать сотрудников Росгвардии.

Раненого подростка госпитализировали, стрелка отправили в полицию в подразделение по делам несовершеннолетних.

До этого в Стамбуле задержали отца с дочкой, открывших стрельбу из окна квартиры в новогоднюю ночь. Инцидент записали на видео.

Ранее сообщалось, что глава российского поселка в Ханты-Мансийском автономном округе устроил стрельбу после секс-скандала с его дочерью. Мужчина в нетрезвом состоянии поехал к дому ее парня и, не застав его там, несколько раз выстрелил в потолок.