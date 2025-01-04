Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:20, 4 января 2025Мир

Стало известно об отношении подозреваемого в подрыве Cybertruck к Трампу

ФБР: подозреваемый в подрыве Cybertruck не испытывал неприязни к Трампу
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Las Vegas Metropolitan Police Department / Handout / Reuters

Федеральное бюро расследований (ФБР) считает, что подозреваемый в подрыве электромобиля Cybertruck у принадлежащего Дональду Трампу отеля в Лас-Вегасе не испытывал к нему неприязни. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на представителя ФБР.

Как утверждается, Мэттью Лайвелсбергер, подозреваемый в подрыве электромобиля, мог страдать от посттравматического стрессового расстройства. При этом он «не испытывал неприязни» в отношении избранного президента США Трампа. Представитель ФБР также уточнил, что у следователей нет указаний на связь между террористическими атаками в Новом Орлеане (штат Луизиана) и Лас-Вегасе.

Ранее издание New York Post написало, что мотивом подрыва Tesla Cybertruck у отеля Дональда Трампа могло стать расставание подозреваемого с женой. При этом в Федеральном бюро расследований по-прежнему рассматривают политический мотив преступления.

Взрыв авто произошло у здания отеля Trump International Hotel в Лас-Вегасе 1 января. В результате взрыва водитель автомобиля Мэттью Ливельсбергер не выжил. Инцидент произошел в тот же день, что и теракт в Новом Орлеане.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Глава МИД Германии призвала убрать военные базы России из Сирии. Как Москва отреагировала на заявление Бербок?

      Стало известно об отношении подозреваемого в подрыве Cybertruck к Трампу

      В США прокомментировали заявления главы МИД Польши о России

      Раскрыта личность предполагаемого нового командира ЧВК «Вагнер»

      Глава U. S. Steel обвинил Джо Байдена в коррупции

      В Белом доме высказались о спущенных флагах на инаугурации Трампа

      В Британии обвинили ЕС в обмане с поставками российского газа

      Элитную бригаду ВСУ назвали символом провалов Украины

      На Западе рассказали о самом крупном для ВСУ сражении в 2025 году

      Зеленского заподозрили в подготовке украинцев к снижению призывного возраста

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше