Стало известно об отношении подозреваемого в подрыве Cybertruck к Трампу

ФБР: подозреваемый в подрыве Cybertruck не испытывал неприязни к Трампу

Федеральное бюро расследований (ФБР) считает, что подозреваемый в подрыве электромобиля Cybertruck у принадлежащего Дональду Трампу отеля в Лас-Вегасе не испытывал к нему неприязни. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на представителя ФБР.

Как утверждается, Мэттью Лайвелсбергер, подозреваемый в подрыве электромобиля, мог страдать от посттравматического стрессового расстройства. При этом он «не испытывал неприязни» в отношении избранного президента США Трампа. Представитель ФБР также уточнил, что у следователей нет указаний на связь между террористическими атаками в Новом Орлеане (штат Луизиана) и Лас-Вегасе.

Ранее издание New York Post написало, что мотивом подрыва Tesla Cybertruck у отеля Дональда Трампа могло стать расставание подозреваемого с женой. При этом в Федеральном бюро расследований по-прежнему рассматривают политический мотив преступления.

Взрыв авто произошло у здания отеля Trump International Hotel в Лас-Вегасе 1 января. В результате взрыва водитель автомобиля Мэттью Ливельсбергер не выжил. Инцидент произошел в тот же день, что и теракт в Новом Орлеане.