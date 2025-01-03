В США назвали возможный мотив подрыва Tesla Cybertruck у отеля Трампа

NYP назвало мотив подрыва Tesla Cybertruck у отеля Трампа

Мотивом подрыва Tesla Cybertruck у отеля новоизбранного президента США Дональда Трампа могло стать расставание подозреваемого с женой. Об этом пишет New York Post (NYP) со ссылкой на осведомленные о процессе расследования источники.

«Жена солдата сухопутных войск, подорвавшего Tesla Cybertruck возле отеля Trump International в Лас-Вегасе в среду (1 января — прим. «Ленты.ру») рассталась с ним за шесть дней до того, как он покончил с собой в автомобиле», — говорится в сообщении.

В Федеральном бюро расследований по-прежнему также рассматривают политический мотив преступления. Причина в том, что оно было совершенно у отеля, принадлежащего новоизбранному президенту Трампу с помощью автомобиля, произведенного компанией ближайшего союзника политика Илоном Маском.

Взрыв Tesla Cybertruck у здания отеля Trump International Hotel в Лас-Вегасе произошел 1 января. В результате взрыва водитель автомобиля Мэттью Ливельсбергер не выжил. Инцидент произошел в тот же день, что и теракт в Новом Орлеане.