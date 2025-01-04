Трамп побил свой собственный рекорд пожертвований от доноров

NYT: Трамп после победы на выборах получил от доноров рекордные $200 млн

Избранный президент США Дональд Трамп после победы на выборах получил от доноров рекордную сумму пожертвований в 200 миллионов долларов. Об этом сообщает американская газета The New York Times.

Свои взносы перечислили компании Pfizer, Amazon, OpenAI и ряд криптокомпаний. Собранные средства будут направлены на организацию инаугурации Трампа, выполнение поставленных им политических задач, открытие президентской библиотеки.

Не менее 150 миллионов долларов получил комитет, занимающийся организацией инаугурации Трампа. Эта сумма намного выше того рекорда, что был побит его командой в 2017 году — тогда доноры пожертвовали 107 миллионов рублей.

Ранее Трамп в соцсети Truth Social сообщил, что его инаугурация может впервые пройти с приспущенными флагами.