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07:56, 4 января 2025Мир

Инаугурацию Трампа проведут с приспущенными флагами. Почему в Белом доме приняли такое решение?

Белый дом: инаугурация Трампа не повлияет на решение приспустить флаги
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Jim Bourg / Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social сообщил, что его инаугурация может впервые пройти с приспущенными флагами.

Отмечается, что это может произойти из-за смерти 39-го президента Соединенных Штатов Джимми Картера.

«Никто не хочет этого видеть, и ни один американец не может быть рад этому. Посмотрим, как все получится»

Дональд Трампизбранный президент США

Кроме того, американский политик подчеркнул, что «страна в полном беспорядке» по вине демократов.

В Белом доме высказались о спущенных флагах на инаугурации

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга заявила, что решение приспустить флаги в память о бывшем президенте США Картере не будет изменено из-за инаугурации Трампа. Политик ответила односложно.

«Нет»

Карин Жан-Пьерпресс-секретарь Белого дома
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Картер скончался 29 декабря

39-й президент США Джимми Картер скончался на 101-м году жизни.

Джимми Картер — экс-президент Соединенных Штатов, который руководил страной с 1977 по 1981 год. Он прославился как президент-миротворец, так как в его срок были подписаны Кэмп-Дэвидские соглашения между Израилем и Египтом.

Сын американского экс-президента Джеймс Картер III подтвердил смерть отца, но не назвал причину. Известно, что в последние годы Картер боролся с агрессивной формой рака кожи.

Также сообщалось, что Картер стал первым президентом США, который дожил до 100-го дня рождения. Более того, с февраля 2023 года он находился в хосписе, так как много лет боролся с онкологическим заболеванием.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан почтил память ушедшего из жизни экс-главы США. Политик выразил соболезнования семье Картер и народу США. Он также обещал хранить в Венгрии память об экс-президенте США.

Вернув народу Венгрии Священную корону в конце 1970-х годов, он подарил свободолюбивым венграм надежду в то безнадежное время

Виктор Орбанпремьер-министр Венгрии
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17 ноября 2024

Трамп посетит похороны Картера

Соболезнования в связи с кончиной Картера выразили избранный президент США Дональд Трамп и покидающий пост Джо Байден.

В свою очередь Трамп заявил, что собирается присутствовать на похоронах 39-го президента США.

Я буду там, мы были приглашены

Дональд Трампизбранный президент США

9 января в стране объявили днем траура.

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