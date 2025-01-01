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07:16, 1 января 2025Мир

Трамп посетит похороны Картера

Трамп заявил, что собирается присутствовать на похоронах Картера
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Brendan McDermid / Reuters

Избранный американский лидер Дональд Трамп заявил, что собирается присутствовать на похоронах 39-го президента США Джимми Картера. Об этом сообщает ТАСС.

«Я буду там, мы были приглашены», — подчеркнул политик в ходе новогоднего мероприятия в своем поместье Мар-а-Лаго в ответ на вопрос, планирует ли он посетить похороны Картера.

Картер ушел из жизни в возрасте 100 лет 29 декабря. Известно, что в последние годы он боролся с агрессивной формой рака кожи.

Политик был представителем Демократической партии и руководил США с 1977 по 1981 год. Его называли президентом-миротворцем, поскольку во время его правления были подписаны Кэмп-Дэвидские соглашения между Израилем и Египтом.

Соболезнования в связи с кончиной Картера выразили избранный президент США Дональд Трамп и уходящий с поста Джо Байден. 9 января в стране объявили днем траура.

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