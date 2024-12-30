В Венгрии обещали хранить память об экс-президенте США Картере

Орбан обещал хранить в Венгрии память об умершем экс-президенте США Картере

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан почтил память ушедшего из жизни 39-го президента США Джимми Картера. Об этом он написал на странице в социальной сети Х.

Орбан выразил соболезнования семье Картер и народу США. Он также обещал хранить в Венгрии память об экс-президенте США.

«Вернув народу Венгрии Священную корону в конце 1970-х годов, он подарил свободолюбивым венграм надежду в то безнадежное время», — отметил он.

Картер умер на 101-м году жизни. Его сын бывшего американского президента Джеймс Картер III подтвердил смерть отца, но не назвал причину. Известно, что в последние годы бывший президент боролся с агрессивной формой рака кожи.