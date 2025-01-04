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06:33, 4 января 2025Мир

Трамп прокомментировал решение суда о вынесении ему приговора

Трамп назвал решение суда Нью-Йорка по делу о фальсификации фарсом
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Marco Bello / Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп назвал решение суда Нью-Йорка о вынесении ему приговора 10 января фарсом. Об этом политик написал на своей странице в социальной сети Truth Social.

«Эта незаконная политическая атака является ни чем иным, как сфальсифицированным фарсом», — прокомментировал Трамп.

Ранее суд Нью-Йорка назначил вынесение приговора по делу о фальсификации документов на 10 января, до инаугурации Трампа. Избранного президента США обязали явиться на слушание.

До того суд Нью-Йорка постановил, что Трамп не имеет иммунитета по уголовному делу о подлоге документов компании Trump Organization. Отмечалось, что предоставленные стороной защиты доказательства не связаны с официальным поведением политика, из-за чего президентский иммунитет не распространяется.

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