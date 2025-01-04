Украине предсказали дефицит людских и материальных ресурсов в 2025 году

Полковник Карресс: Украину ждет дефицит людских и материальных ресурсов в 2025-м

Украину уже в 2025 году ждет дефицит людских и материальных ресурсов. Такое мнение выразил полковник французской армии Эрве Карресс изданию Stratpol.

«Дефицит ресурсов, особенно пехоты, это большая трудность для Вооруженных сил Украины», — сказал Карресс, отметив, что у России нет интереса вступать в переговоры по типу тех переговоров, которые когда-то проводились между Северной и Южной Кореей, поскольку Москва будет стремиться к победе.

Ранее стало известно, что американская разведка и Центральное разведывательное управление (ЦРУ) оценят риски прекращения военной и экономической помощи Украине. Об этом сообщается в «Законе о национальной обороне США на 2025 год». Оценка должна включать в себя сценарий прекращения Вашингтоном военной и экономической помощи Киеву, а также способность Вооруженных сил Украины (ВСУ) самостоятельно вести боевые действия.