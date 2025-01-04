Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:32, 4 января 2025Мир

Украине предсказали дефицит людских и материальных ресурсов в 2025 году

Полковник Карресс: Украину ждет дефицит людских и материальных ресурсов в 2025-м
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pixabay

Украину уже в 2025 году ждет дефицит людских и материальных ресурсов. Такое мнение выразил полковник французской армии Эрве Карресс изданию Stratpol.

«Дефицит ресурсов, особенно пехоты, это большая трудность для Вооруженных сил Украины», — сказал Карресс, отметив, что у России нет интереса вступать в переговоры по типу тех переговоров, которые когда-то проводились между Северной и Южной Кореей, поскольку Москва будет стремиться к победе.

Ранее стало известно, что американская разведка и Центральное разведывательное управление (ЦРУ) оценят риски прекращения военной и экономической помощи Украине. Об этом сообщается в «Законе о национальной обороне США на 2025 год». Оценка должна включать в себя сценарий прекращения Вашингтоном военной и экономической помощи Киеву, а также способность Вооруженных сил Украины (ВСУ) самостоятельно вести боевые действия.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Российский журналист погиб при ударе дрона ВСУ по машине

      Рукопашная схватка якутского военного и бойца ВСУ попала на видео

      В Узбекистане мужчину осудили за участие в СВО на стороне России

      В Греции заявили о возможности прожить без российского газа

      Раскрыто состояние раненных в ДНР российских журналистов

      На Украине заявили об угрозе окружения для ВСУ

      Украине предсказали дефицит людских и материальных ресурсов в 2025 году

      В МИД рассказали о «накачке» Украины оружием задолго до СВО

      В «Росатоме» оценили ситуацию на Запорожской АЭС

      Глава «Росатома» пообещал суд с Siemens за непоставку оборудования на АЭС «Аккую»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше