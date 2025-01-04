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18:33, 4 января 2025Интернет и СМИ

Украинская журналистка обратилась к Илону Маску

Журналистка Панченко попросила Илона Маска помочь с выборами на Украине
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Allison Robbert / Reuters

Журналистка Диана Панченко обратилась к основателю Space X Илону Маску с просьбой поспособствовать проведению выборов на Украине. Об этом она написала в соцсети X (бывшая Twitter).

Панченко прокомментировала публикацию о призыве Маска к новым парламентским выборам в Великобритании. «Пусть Маск потребует провести выборы на Украине», — написала она.

Ранее предприниматель призвал провести в Великобритании новые парламентские выборы на фоне результатов последних опросов, провальных для правящих лейбористов. В частности, он ответил утвердительно на публикацию пользователя социальной сети X под ником Benonwine. В своем посте тот спросил, кто еще считает, что британский монарх должен распустить парламент и назначить всеобщие выборы ради безопасности страны.

В ноябре президент Украины Владимир Зеленский заявил, что закон не разрешает проводить на Украине выборы в военное время. «Украина сначала нуждается в справедливом мире, а потом Украина проведет и справедливые выборы», — сказал он. Срок полномочий Зеленского на посту президента подошел к концу в мае 2024 года.

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