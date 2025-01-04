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19:46, 4 января 2025Россия

Уничтожение украинского танка в приграничном районе Курской области попало на видео

Минобороны: ВС РФ «Ланцетом» уничтожили танк ВСУ в Курской области
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Вооруженные силы (ВС) России уничтожили украинский танк в приграничном районе Курской области. Кадры удара опубликовало Минобороны России в Telegram-канале.

На кадрах видна двигающая цель, по которой нанесен удар.

Группировка войск «Север» обнаружила военную технику противника, которая была поражена расчетом барражирующего боеприпаса «Ланцет».

Минобороны сообщало, что 3 января Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку ударить по Белгородской области ракетами ATACMS американского производства.

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