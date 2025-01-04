ВСУ попытались ударить по Белгородской области ракетами ATACMS

Минобороны заявило о попытке ВСУ ударить по Белгородской области ракетами ATACMS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 3 января предприняли попытку ударить по Белгородской области ракетами ATACMS американского производства. Об этом сообщило Минобороны России.

По данным российского оборонного ведомства, все ракеты были сбиты с помощью С-400 и «Панциря-СМ». Минобороны также пообещало ответить на эти действия Украины.

Ранее в США сообщили, что у ВСУ осталось только около 50 из 500 переданных Вашингтоном дальнобойных ракет ATACMS. Газета NYT со ссылкой на американских чиновников сообщила, что Киев якобы не использовал эти ракеты для ударов вглубь России, но применял их для атак по новым российским территориям.