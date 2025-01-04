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17:36, 4 января 2025Россия

ВСУ попытались ударить по Белгородской области ракетами ATACMS

Минобороны заявило о попытке ВСУ ударить по Белгородской области ракетами ATACMS
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: South Korea Defense Ministry / AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 3 января предприняли попытку ударить по Белгородской области ракетами ATACMS американского производства. Об этом сообщило Минобороны России.

По данным российского оборонного ведомства, все ракеты были сбиты с помощью С-400 и «Панциря-СМ». Минобороны также пообещало ответить на эти действия Украины.

Ранее в США сообщили, что у ВСУ осталось только около 50 из 500 переданных Вашингтоном дальнобойных ракет ATACMS. Газета NYT со ссылкой на американских чиновников сообщила, что Киев якобы не использовал эти ракеты для ударов вглубь России, но применял их для атак по новым российским территориям.

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