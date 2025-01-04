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03:18, 4 января 2025Экономика

В Британии обвинили ЕС в обмане с поставками российского газа

Аналитик Меркурис: ЕС может выдавать российский газ за импорт из США и Катара
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Cezary Aszkielowicz / Agencja Wy / Reuters

Евросоюз (ЕС) может выдавать российский газ за импорт из США и Катара. Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran.

По словам специалиста, судно может выйти из России, а потом в Тихом океане внезапно изменить курс и отправиться в Катар или в другую точку назначения. «Тогда внезапно газ, который он мог загрузить в России, становится катарским газом», — подчеркнул эксперт.

Помимо этого, Меркурис уточнил, что закупки газа из России проходят по более доступной цене. В связи с этим у ЕС может появиться стимул обращаться к этой стороне, заключил он.

В апреле сенатор Совета Федерации Алексей Пушков уличил государства Европейского союза (ЕС) в лукавстве по вопросу российского газа.

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