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03:24, 20 апреля 2024Россия

Пушков уличил Евросоюз в лукавстве по вопросу российского газа

Сенатор Пушков: страны ЕС закупают возрастающие объемы российского СПГ

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress

Сенатор Совета Федерации Алексей Пушков уличил государства Европейского союза (ЕС) в лукавстве по вопросу российского газа. Он указал в своем Telegram-канале, что некоторые страны ЕС до сих пор получают российский газ и отказываться от него «не намерены». Другие же государства Евросоюза активно закупают возрастающие объемы сжиженного природного газа (СПГ), отметил сенатор.

«Еще год назад доля России в европейских закупках СПГ составляла 10-11 процентов, сейчас же возросла до 15 процентов. По этим закупкам Россия на 3-ем месте у европейцев — после США и Катара», — уточнил Пушков.

Он добавил, что формального запрета на закупки российского газа в ЕС нет. «Однако в Брюсселе очень хотели доказать и себе, и миру, что обойдутся совсем без газа из России. Не обходятся», — резюмировал сенатор.

Ранее стало известно, что поставки газа из России в Европу по «Турецкому потоку» в апреле остались на рекордном уровне. Отмечается, что по сравнению с показателем прошлого года экспорт продолжает расти.

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      Маргарита Пименова
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