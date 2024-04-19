Поставки газа из РФ в Европу по «Турецкому потоку» остались на рекордном уровне

Экспорт газа в Европу по «Турецкому потоку» в апреле остался на рекордном уровне

Поставки газа из России в Европу по «Турецкому потоку» в апреле остались на рекордном уровне. Об этом со ссылкой на данные Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG) пишет РБК.

По сравнению с показателем прошлого года экспорт продолжает расти, несмотря на завершение отопительного сезона и периода отбора газа из европейских подземных хранилищ (ПХГ). За период с 1 по 16 апреля «Газпром» поставил таким образом 543,3 миллиона кубических метров газа.

Этот показатель на 16,8 процента меньше объема экспорта первых двух недель марта, но на 3,4 процента превышает объем, зафиксированный в апреле 2023 года. Текущий результат также стал максимумом для начала апреля за последние четыре года. Рекорды поставок обновляются с начала 2024 года ежемесячно. С 1 января по «Турецкому потоку» было экспортировано 4,055 миллиарда кубических метров газа, на 40,2 процента больше, чем годом ранее.

С учетом украинской газотранспортой системы «Газпром» с начала года экспортировал в Европу 8,245 миллиарда кубических метров газа (плюс 27 процентов к показателю прошлого года). Вместе с «Турецким потоком» они остаются единственными возможными маршрутами газа из РФ в регион.

Директор по исследованиям Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Белогорьев отметил, что основной прирост поставок российского газа в первой половине месяца обеспечили Венгрия (на 59,2 процента в годовом выражении) и Греция (в 3,6 раза). Однако такая динамика объясняется эффектом низкой базы, считает эксперт — в прошлом году эти страны резко сократили импорт газа из РФ.

Ранее стало известно, что в феврале 2024 года Франция стала главным покупателем российского газа среди европейских стран, сместив с этой позиции Венгрию. За месяц страна приобрела у России сжиженного природного газа на 322,3 миллиона евро, что на 10 процентов больше, чем в январе. Венгрия, в свою очередь, сократила импорт на треть — до 210 миллионов евро, опустившись на второе место.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна меньше всех в Евросоюзе зависит от поставок российского газа, который наряду с нефтепродуктами сейчас «покупают через третьи страны во всем мире». Он отметил, что это удается благодаря использованию атомной энергии, а также альтернативных источников.

