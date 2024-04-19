Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:25, 19 апреля 2024Экономика

Поставки газа из РФ в Европу по «Турецкому потоку» остались на рекордном уровне

Экспорт газа в Европу по «Турецкому потоку» в апреле остался на рекордном уровне
СюжетПоставки нефти и газа в Европу:

Фото: Murad Sezer / Reuters

Поставки газа из России в Европу по «Турецкому потоку» в апреле остались на рекордном уровне. Об этом со ссылкой на данные Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG) пишет РБК.

По сравнению с показателем прошлого года экспорт продолжает расти, несмотря на завершение отопительного сезона и периода отбора газа из европейских подземных хранилищ (ПХГ). За период с 1 по 16 апреля «Газпром» поставил таким образом 543,3 миллиона кубических метров газа.

Этот показатель на 16,8 процента меньше объема экспорта первых двух недель марта, но на 3,4 процента превышает объем, зафиксированный в апреле 2023 года. Текущий результат также стал максимумом для начала апреля за последние четыре года. Рекорды поставок обновляются с начала 2024 года ежемесячно. С 1 января по «Турецкому потоку» было экспортировано 4,055 миллиарда кубических метров газа, на 40,2 процента больше, чем годом ранее.

Материалы по теме:
Россия прожила год с потолком цен на нефть, но США хотят усилить ограничения. Как это повлияет на мировую экономику?
Россия прожила год с потолком цен на нефть, но США хотят усилить ограничения. Как это повлияет на мировую экономику?
9 января 2024
Китай начал активно покупать нефть и газ у России. Что будет дальше?
Китай начал активно покупать нефть и газ у России.Что будет дальше?
8 февраля 2024

С учетом украинской газотранспортой системы «Газпром» с начала года экспортировал в Европу 8,245 миллиарда кубических метров газа (плюс 27 процентов к показателю прошлого года). Вместе с «Турецким потоком» они остаются единственными возможными маршрутами газа из РФ в регион.

Директор по исследованиям Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Белогорьев отметил, что основной прирост поставок российского газа в первой половине месяца обеспечили Венгрия (на 59,2 процента в годовом выражении) и Греция (в 3,6 раза). Однако такая динамика объясняется эффектом низкой базы, считает эксперт — в прошлом году эти страны резко сократили импорт газа из РФ.

Ранее стало известно, что в феврале 2024 года Франция стала главным покупателем российского газа среди европейских стран, сместив с этой позиции Венгрию. За месяц страна приобрела у России сжиженного природного газа на 322,3 миллиона евро, что на 10 процентов больше, чем в январе. Венгрия, в свою очередь, сократила импорт на треть — до 210 миллионов евро, опустившись на второе место.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна меньше всех в Евросоюзе зависит от поставок российского газа, который наряду с нефтепродуктами сейчас «покупают через третьи страны во всем мире». Он отметил, что это удается благодаря использованию атомной энергии, а также альтернативных источников.

Что думаешь? Оцени!
      Влада Горячева
      Обсудить
      Последние новости

      Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири. Что о нем известно и чего опасаются США?

      Выявлена особенность поведения россиян в соцсетях

      Самый популярный фестиваль России станет еще доступнее

      Товарооборот России и Грузии просел

      Назван неожиданный способ справиться с сильным стрессом

      Чеченские политики отреагировали на задержание министра на КПП «Герзель»

      Россияне украли одежду у парня со словами «такое могут носить только пацаны»

      Вероятность повышения ставки по дальневосточной ипотеке оценили

      Стала известна предварительная причина крушения самолета Ту-22М3 на Ставрополье

      ЕС отреагировал на удар Израиля по Ирану

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше