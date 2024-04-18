Макрон рассказал о закупках российского газа через третьи страны

Макрон: Франция меньше других стран ЕС зависит от поставок российского газа

Президент Франции Эмманюэль Макро заявил, что страна меньше всех в Евросоюзе (ЕС) зависит от поставок российского газа, который наряду с нефтепродуктами сейчас «покупают через третьи страны во всем мире». Его слова приводит ТАСС.

Как рассказал глава государства, это удается благодаря использованию атомной энергии, а также альтернативных источников. Также Макрон констатировал, что страны ЕС единогласно поддерживают усиление антироссийских санкций.

В то же время, согласно данным РИА Новости, страна стала главным покупателем российского СПГ в Европе в феврале 2024 года. Франция приобрела у России сжиженного природного газа на 322,3 миллиона евро, что на десять процентов больше, а занимающая по этому показателю второе место Венгрия сократила импорт на треть, до 210 миллионов евро.

Ранее в четверг, 18 апреля, директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева назвала высокие цены на энергоносители причиной отставания темпов роста экономики Европы от показателей американской.