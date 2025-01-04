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21:56, 4 января 2025Мир

В Бундестаге назвали «явного победителя соревнований по опьянению войной»

В Бундестаге назвали жуткой дискуссию о размещении немецких военных на Украине
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Martin Schutt / Globallookpress.com

Депутат Бундестага Севим Дагделен, комментируя на своей странице в соцсети X слова представителя Христианско-демократического союза (ХДС) Родериха Кизеветтера о поддержке оппозицией Германии размещения немецких вооруженных сил на Украине, призвала не вести подобные дискуссии.

«Господин Кизеветтер со своим призывом участия НАТО вместе с предоставлением Киеву "ядерного зонтика" явно выиграл бы соревнование по опьянению войной», — заявила она.

Помимо этого политик назвала дискуссию на тему участия немецких военных в миротворческой миссии на Украине жуткой и призрачной.

Ранее Кизеветтер выразил мнение, что альтернативы размещению немецких миротворцев на Украине после окончания конфликта нет. По его словам, Германия должна вмешаться в украинский конфликт «в нужное время с хорошо оснащенными войсками».

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