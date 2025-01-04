В Бундестаге назвали «явного победителя соревнований по опьянению войной»

Депутат Бундестага Севим Дагделен, комментируя на своей странице в соцсети X слова представителя Христианско-демократического союза (ХДС) Родериха Кизеветтера о поддержке оппозицией Германии размещения немецких вооруженных сил на Украине, призвала не вести подобные дискуссии.
«Господин Кизеветтер со своим призывом участия НАТО вместе с предоставлением Киеву "ядерного зонтика" явно выиграл бы соревнование по опьянению войной», — заявила она.
Помимо этого политик назвала дискуссию на тему участия немецких военных в миротворческой миссии на Украине жуткой и призрачной.
Ранее Кизеветтер выразил мнение, что альтернативы размещению немецких миротворцев на Украине после окончания конфликта нет. По его словам, Германия должна вмешаться в украинский конфликт «в нужное время с хорошо оснащенными войсками».