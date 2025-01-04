Rzeczpospolita: немецкая оппозиция поддержала размещение сил Германии на Украине

Оппозиция Германии поддержала размещение немецких вооруженных сил на Украине. Об этом заявил спикер по вопросам безопасности оппозиционной партии Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер. Его слова передает издание Rzeczpospolita.

Спикер считает, что альтернативы размещению немецких миротворцев на Украине после окончания конфликта нет. По его словам, Германия должна вмешаться в украинский конфликт «в нужное время с хорошо оснащенными войсками». При этом Кизеветтер полагает, что исключать этот вариант было бы безрассудно.

Родерих Кизеветтер ранее уже призывал отправить немецкие войска на Украину в рамках миротворческой миссии. Он заявлял, что тем самым западные союзники пошлют России четкий сигнал. «Мы не исключаем ничего в военном отношении и не позволим себя запугать», — подчеркнул депутат.

До этого глава немецкой партии «Христианские демократы» (ХДС), кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц заявлял, что отправку немецких военных в рамках урегулирования на Украине необходимо будет согласовать с Россией.