В бундестаге призвали отправить немецкие войска на Украину

Депутат бундестага от партии Христианско-демократический союз (ХДС) Родерих Кизеветте призвал отправить немецкие войска на Украину в рамках миротворческой миссии. С таким заявлением парламентарий выступил в интервью журналу Der Spiegel.
«Мы готовы послать войска для обеспечения мира», — сказал он.
Как указал Кизеветте, тем самым западные союзники пошлют России четкий сигнал. «Мы не исключаем ничего в военном отношении и не позволим себя запугать», — подчеркнул депутат.
Ранее избранный президент США Дональд Трамп предложил отправить войска европейских стран на Украину, чтобы они следили там за соблюдением режима прекращения огня по завершении военного конфликта.