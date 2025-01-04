Bild: вскоре возможно начало боевых действий в Днепропетровской области

Российские военные находятся в 7 км от Днепропетровской области, там могут начаться бои, считает обозреватель германской газеты Bild Юлиан Репке.

По его мнению, в этом регионе через несколько недель могут перекинуться боевые действия, потому что российские военные не встречают сопротивление на земле. Репке назвал это «ужасным сценарием для украинского правительства».

Ранее военный эксперт Олег Глазунов заявил, что у Украины недостаточно ресурсов, чтобы сдерживать наступление в Днепропетровской области. Украинское командование направило все резервы на курское направление.